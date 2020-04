Czujemy nadciągający kryzys. Prawie połowa Polaków boi się, że straci pracę. Znaczna część Polaków boi się utraty pracy w wyniku spowolnienia gospodarczego. Tak wynika z nowego badania SW Research dla rp.pl. Z dostępnych analiz wynika, że skok bezrobocia dopiero przed nami. W sondażu zapytano Polaków, czy w związku ze spowolnieniem gospodarczym spowodowanym pandemią koronawirusa obawiają się utraty pracy. Odpowiedzi “tak” udzieliło 42,7 proc. respondentów. “Nie” odpowiedziało 40,1 proc. ankietowanych. Z kolei zdania w tej kwestii nie ma 17,2 proc. respondentów. Utraty pracy obawia się 45 proc. kobiet i 40 proc. mężczyzn.



Sondaż przeprowadzono między 21 a 22 kwietnia metodą badania omnibusowego na losowej próbie respondentów liczącej ok. 800 osób w wieku powyżej 16. roku życia.

