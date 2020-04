Czy byliśmy gotowi na koronawirusa? Krytyczne zdanie Polaków, Najnowszy sondaż SW Research dla “Rzeczpospolitej” zadał respondentom pytanie: “Czy rząd przygotował kraj na epidemię koronawirusa?”. Blisko połowa badanych odnosi się krytycznie do działań partii rządzącej. Od wykrycia pierwszego przypadku w Polsce (4 marca br.) wykryto łącznie 6674 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W wyniku COVID-19, choroby wywoływanej przez koronawirusa, zmarły w Polsce 232 osoby. Na tydzień przed pojawieniem się koronawirusa w Polsce polski rząd podkreślał, że jest przygotowany na koronawirusa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.