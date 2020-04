Czy w Polsce jest antysemityzm? Z cyklu: Głos sceptyka z Polski W tych dniach w Polsce obchodzona była 77. rocznica powstania w warszawskim getcie. To dobra okazja, aby zadać pytanie na ile Polacy są antysemitami. To temat sięgający czasów Średniowiecza. A zatem pozostaliśmy antysemitami czy nie? Mamy piękną kartę. Zapisało ją wielu Polaków w czasie II wojny światowej. Warto przypominać światu i sobie, że Polacy stanowią największą liczbę wśród odznaczonych najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym nie-Żydom, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Washem. Tytułem tym odznaczono ok. 6500 Polaków, gdy np. na tej liście jest zaledwie czterech Amerykanów. Przypominamy dość często tę wspaniałą kartę. Pewnie poprawia to nam dobre samopoczucie. Jakiś czas temu pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji im. Batorego przeprowadzili badania dotyczące skali antysemityzmu w Polsce. Wyniki przerażają. 60 proc. Polaków uważa bowiem, że Żydzi są “sami sobie winni”: swoim zachowaniem, postawą, odwracaniem się od innych oraz relacjami międzyludzkimi. Słowem Żydzi prowokowali i nadal prowokują własne nieszczęścia. Z tego łatwo wysnuć wniosek, że sami sobie zgotowali Zagładę: śmierć milionów w obozach hitlerowskich i gettach. Nie dość na tym. Żydzi bowiem – jak wynika z badań socjologicznych – mają “historyczne winy” wobec Polaków. Tak uważa ponad połowa naszych rodaków! Antysemityzm starszego pokolenia Polaków wypływa przede wszystkim z tezy o „spiskowej” działalności Żydów. Według badań, w Polsce istnieje duże przyzwolenie na mowę nienawiści. 10 proc. tak młodych, jak i starszych wiekiem Polaków aprobuje “argumentację”, że wrogi stosunek do Żydów, to po prostu rezultat realnej oceny ich poczynań, poczynań tych “wszarzy i faszystów Dawidowych” (cytata z ankiety). Ponadto w Polsce istnieje powszechny antysemityzm głoszony w „zaciszu domowym”, w gronie rodzinnym i wśród znajomych. Istnieje również antysemityzm uliczny. Ten ostatni obecnie nieco przycichł. Ale to zasługa KORONYWIRUSA. Zbiegowiska, kibicowanie na meczach itp. są jak wiadomo zabronione. Jerzy Klechta Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Jerzy Klechta Website Jerzy Klechta – dziennikarz prasowy i telewizyjny. W zawodzie od przeszło 50 lat. Autor ponad 20 książek. Search

