Decyzja premiera ws. danych wyborców wydana “z rażącym naruszeniem prawa Wojewodowie wysłali pisma, w których przekonują samorządy, że przekazanie spisów wyborców poczcie to ich obowiązek. “W obowiązującym porządku prawnym (…) nie istnieje możliwość” przekazania przez samorządy danych wyborców Poczcie Polskiej, której “żądanie” opiera się na decyzji premiera “wydanej z rażącym naruszeniem prawa” – podkreślono w opinii przygotowanej dla Biura Analiz Sejmowych, do której dotarł tvn24.pl. Przed tygodniem do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w całej Polsce dotarło pismo, w którym Poczta Polska zwraca się o przekazanie danych ze spisu wyborców, na co mają czas do wtorku. Wielu samorządowców zapowiedziało, że nie udostępni danych mieszkańców, bo poczta nie ma podstawy prawnej, by ich żądać. We wtorek samorządowcy dostali pisma od wojewodów, w których podkreślono, że Poczta Polska jest uprawniona do pozyskania od samorządów “informacji ze spisu wyborców”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

