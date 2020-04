Dla Polaków za granicą głosowanie w wyborach będzie ryzykowne i nielegalne By wziąć udział w zaplanowanych na 10 maja wyborach, Polacy mieszkający za granicą narażają się nie tylko na zakażenie koronawirusem, ale także łamanie prawa krajów, w których mieszkają. Hiszpania jest najbardziej dotkniętym przez koronawirusa krajem w Europie. Z powodu kwarantanny wychodzić z domu można tylko do pracy i po zakupy. Ograniczenia dotyczą też 50,000 mieszkających tu Polaków, ale… 10 maja, żeby zagłosować, będą musieli udać się do Barcelony lub Madrytu. Jedynie taką opcję zostawił im polski rząd. I nic to, że niektórych z nich od najbliższego punktu wyborczego dzielą nawet 2,000 kilometrów. I ocean. W Hiszpanii od 14 marca obowiązuje stan alarmowy. Według statystyk hiszpańskiego Ministerstwa Zdrowia, do dnia 25 kwietnia włącznie w kraju zanotowano w kraju ponad 223 tys. przypadków koronawirusa. Z powodu pandemii zmarło już ponad 26 tys. osób. W ubiegłym tygodniu premier Pedro Sanchez zapowiedział, że restrykcje potrwają przynajmniej do 9 maja. Oficjalnych informacji, co nastąpi po tym, na razie brak, ale wiadomo że wychodzenie z kwarantanny będzie się odbywać stopniowo i może potrwać do końca maja. Pierwszym krokiem do normalizacji będzie zapewne możliwość opuszczania domu bez zaświadczenia, że jest to konieczne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.