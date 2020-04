Dlaczego dwa samoloty wysłane do Chin po sprzęt medyczny wróciły puste Kanada, podobnie jak wszystkie kraje, stara się jak najlepiej zaspokoić zapotrzebowanie pracowników opieki zdrowotnej na sprzęt ochronny (PPE) podczas pandemii COVID-19. NIestety, dwa loty towarowe wysłane w tym celu do Chin właśnie wróciły puste. Dwa samoloty zostały w poniedziałek wysłane do Chin, aby odebrać maski i inne środki ochrony osobistej na początku tego tygodnia. Wróciły bez żadnych zapasów. Premier Trudeau poruszył tę kwestię w swoim codziennym briefingu prasowym na temat COVID-19 we wtorek, mówiąc, że wiele czynników uniemożliwiło powodzenie podróży, w tym ograniczenia dotyczące tego, jak długo międzynarodowe samoloty mogą pozostać na terenie Chin oraz problemy z łańcuchem dostaw . „Istnieją poważne ograniczenia w Chinach w zakresie tego, jak długo samolot może faktycznie pozostać na lotnisku, czy jest pełny czy nie”, powiedział Trudeau. „Jednocześnie dostawy zaopatrzenia i wysyłki ciężarówek na lotniska są utrudnione i zakłócane przez punkty kontrolne i kwarantannę”. Dodał, że rząd federalny otrzymuje i nadal będzie otrzymywać miliony sztuk sprzętu ochrony osobistej w celu zaspokojenia potrzeb prowincji, chociaż te dwa samoloty były „zmuszone do pustego lotu powrotnego ”. Ottawa inwestuje również w kanadyjskich producentów, którzy zwiększają produkcję, aby zwiększyć krajowe możliwości produkcyjne aby ie trzeba było szukać w innych krajach sprzętu medycznego, zestawów testowych na koronawirusa itp. „Przewożenie środków ochrony indywidualnej do Kanady zawsze stanowi wyzwanie w czasach, gdy rynek globalny jest dla nich bardzo konkurencyjny” – stwierdził we wtorek Trudeau, mówiąc, że “mamy do czynienia z konkurencyjnym środowiskiem międzynarodowym, gdy wszyscy szukają środków ochrony osobistej… dlatego dokonaliśmy znacznych inwestycji w krajowe moce produkcyjne”. Trudeau powiedział, że będzie kontynuował realizację zamówień, które zostały złożone, a nie zostały dostarczone. Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

