Dlaczego Wielkanoc to czas radości?

Z cyklu: Lepsze życie

Przed nami Święta Wielkanocne, w czasie których często powtarzane są słowa radujcie się. Od lat szukam wszędzie w każdej religii, a zatem także w tej, w której wyrosłam potwierdzenia dla praw i prawd odkrywanych przez kolejnych psychologów, filozofów czy liderów duchowych. Te słowa są dla mnie religijna wskazówką dla psychologicznej prawdy: Trzeba się cieszyć życiem, trzeba się radować każdą jego chwilą, każdym przejawem. Życie jest wartością samą w sobie, polegającą właśnie na szansie tego przeżywania rzeczywistości za sprawą ludzkich zmysłów. Jednakże my sami możemy mu nadać również sens, podnieść je na jeszcze wyższy poziom poprzez siłę naszej duszy. To za jej sprawą możemy przeżywać chwile i dni z radością, za jej sprawą możemy oddać nasze życie, wszystko, co w nim robimy służbie Miłości. Coraz częściej poczucie jedności ze wszystkim co jest tworzące nadzwyczajne uczucie Miłości werbalizowane jest przez naukowców, a nie tylko przez osoby, które weszły jakby na nieco inny poziom świadomości i zdecydowały się zrezygnować z powierzchownego odbierania świata.

I tutaj religia chrześcijańska z jej celebracją Wielkanocy wychodzi naprzeciw. Radujcie się! Radujcie się nie dlatego, że Jezus zmartwychwstał… wszak jak wiadomo nigdy potem już nie nauczał na ziemi, nie wrócił na stałe do Swoich wiernych, zatem nie ma się z czego cieszyć. Świat stracił Mistrza w ludzkiej postaci, stracił „jednego z nas”. Ale radujcie się dlatego, że Jego słowa okazały się być prawdą, że zwyciężyła siła Miłości. Chrystus okazał się nieśmiertelny. Chrystus czyli wszelkie wartości o jakich mówił Jezus, czego nauczał, w co wierzył i do jakiej wiary skłaniał innych. Więcej od tego czasu, dzięki tej śmierci i wszystkiego, co wydarzyło się później, głoszone przez Jezusa pryncypia i wartości zaczęły być upowszechniane. Powstała cala religia, która patronowała tym wartościom. I co? Jak to my ludzie z biegiem czasu nie daliśmy rady strzec tych wartości, nawet powołana po to instytucja Kościoła nie raz nie dziesiąty, a nawet nie setny zapomina o przesłaniu Jezusa: o miłosierdziu, miłości, dobru, wierze we współdziałanie z Bogiem, o pokorze i służeniu sobą światu. Miłość bezwarunkowa, miłosierdzie, pokora, służba, akceptacja, brak osądu – to wartości i przesłanie Jezusa. Ostatnia wieczerza to moment, w którym jakby przewidział to, że możemy nie pamietać o nim i o Jego przesłaniu, wszak powiedział „to czyńcie na moją pamiątkę”. Prosił zatem, aby przypominać sobie o Nim i Jego naukach, kiedy zapomnimy. Pamiętajcie o mnie! To było Jego życzenie… i znając Jego dokonania, nie chodziło Mu aby pamiętać o Nim ale o tym jak żył i czego nauczał. Świat bardziej pamięta o Jezusie niż o Chrystusie, bardziej o tym, że był niż o tym jaki był i co robił i, że mówił, z my tez tak możemy. Świat nie pamięta o tym, co jest najważniejsze.

Wielkanoc może być takim przypomnieniem. To powód do radości, do odnawiania w sobie tego uczucia Miłości, do przypominania sobie życia Jezusa. Pamiętajmy o Chrystusie, o przesłaniu, jakie dawał Jezus, o Jego świadectwie. Pamiętajmy i wcielajmy to w życie. Niech przedwielkanocna refleksja będzie wstępem do jeszcze lepszego życia, takiego z Miłością w sercu. Niech Wielkanoc będzie początkiem życia z wiekszą pamięcią o Chrystusie, w większym przywiązaniu do chrześcijańskich wartości nie tylko rytuałów.

Drodzy Czytelnicy, życzę dobrych świąt. Życzę tej odnowy naszej pamięci. Życzę nam nowego, lepszego świata.