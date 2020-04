Sklepy e-commerce są doskonałą platformą do sprzedaży produktów lub usług. Niektórzy twierdzą, że handel internetowy zastąpi kiedyś ten tradycyjny. Jest to bez wątpienia wygodniejsze rozwiązanie – możemy załatwiać sprawy bez konieczności wychodzenia z domu. Aby sklep wirtualny mógł poprawnie funkcjonować, nie wystarczy strona internetowa i asortyment magazynowy. Niezbędne są również unikalne, profesjonalne opisy towarów. W tym artykule odpowiem na pytanie, dlaczego wprowadzanie produktów do sklepu jest tak istotne. Zapraszam do lektury!

Wprowadzanie produktów do sklepu – dlaczego to tak ważne?

Produkty są podstawowym fundamentem w sklepie internetowym, dlatego tak ważne jest ich odpowiednie przedstawienie. W świecie wirtualnym klient nie może zobaczyć, dotknąć ani przymierzyć oferowanej rzeczy, dlatego opisy produktów odgrywają kluczową rolę, jeśli zależy nam na nasileniu sprzedaży.

Profesjonalne wprowadzanie produktów w sklepie zawiera w sobie opis zgodny z zasadami pozycjonowania, zdjęcia, a także optymalizację poza treścią (meta-znaczniki, URL, tagi).

Jakie korzyści daje zlecenie wprowadzania produktów firmie zewnętrznej?

Samodzielne dodawanie produktów na witrynę internetową wymaga od przedsiębiorcy wiedzy, jak to zrobić i poświęcenia czasu, by się tym zająć. Jeśli sklep posiada w swojej ofercie dużą ilość produktów, które wymagają szczegółowego opisu, konieczne jest zatrudnienie pracownika na pełen etat lub skorzystanie z usług firmy zewnętrznej.

Jakie korzyści daje korzystanie z usług profesjonalnej firmy zewnętrznej?

wzrost ruchu organicznego



poprawa widoczności



kreowanie wizerunku eksperta w oczach odbiorców



nasilenie konwersji i sprzedaży



pełna optymalizacja SEO



unikalne treści dostosowane do charakteru firmy i oczekiwań odbiorców

A dodatkowo:

nie musimy zatrudniać kolejnego pracownika i przygotowywać miejsca pracy



przed rozpoczęciem współpracy wiemy, jaki będzie koszt i czas realizacji usługi



nie musimy martwić się urlopem bądź zwolnieniem chorobowym pracownika

Wprowadzanie produktów do sklepu – o czym należy pamiętać?

Duża część sklepów internetowej ma w swojej ofercie setki, a nawet tysiące pozycji. Wszystkie należy opisać i co równie ważne – zrobić to dobrze. O czym należy pamiętać, wprowadzając produkty do sklepu?

unikalność – opisy muszą być oryginalne i nigdy wcześniej niepublikowane. Kopiowanie treści jest prawnie zakazane i może skutkować obniżeniem pozycji strony w wyszukiwarce, a nawet całkowitym banem





opisy muszą być oryginalne i nigdy wcześniej niepublikowane. Kopiowanie treści jest prawnie zakazane i może skutkować obniżeniem pozycji strony w wyszukiwarce, a nawet całkowitym banem atrakcyjna forma – produkty w sklepie internetowym powinny być opisane z wykorzystaniem języka korzyści, który przedstawia klientom cechy produktu, jego zalety i benefity płynące z zakupu





produkty w sklepie internetowym powinny być opisane z wykorzystaniem języka korzyści, który przedstawia klientom cechy produktu, jego zalety i benefity płynące z zakupu odpowiednia długość – trudno jednoznacznie określić optymalną ilość znaków dla opisów produktowych. Przyjmijmy, że nie powinny być krótsze niż 2000 zzs (znaków ze spacjami)

Podsumowanie

Prowadząc sklep internetowy, zależy nam na tym, by dostarczyć klientowi pełen komplet informacji o produkcie. W tym celu niezbędne jest wprowadzanie towarów do systemu, ich szczegółowy opis, zaprezentowanie zdjęć – wszystko po to, by użytkownik zainteresował się naszą ofertą i dokonał zakupu.