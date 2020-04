Do kogo trafiły maseczki z Agencji Rezerw Materiałowych. Dziś kosztują majątek. Wiadomo, gdzie trafiło ponad 30 tysięcy sztuk profesjonalnych maseczek z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych. Rządowa agencja sprzedawała je za 10 złotych, nabywcy obecnie sprzedają je za 180 złotych. A w internecie można znaleźć ogłoszenia z jeszcze większą ceną. Oburzenia sytuacja nie kryją posłowie opozycji. Październik 2019 rok. Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg na sprzedaż ponad 60 tysięcy profesjonalnych masek filtracyjnych. Maski zostały wyprodukowane w 2006 r., mają okres trwałości 15 lat, pod warunkiem wykonywania okresowych przeglądów głównych u producenta. Ostatni taki przegląd wykonany był na przełomie 2012/2013 r. Kolejny należało wykonać w roku 2020. Bez jego dokonania maski nie należy używać. Agencja zwraca się do francuskiego producenta starych masek w celu wykonania przeglądu. Zostaje wyceniony na ponad 3 mln złotych. Czas realizacji usługi miał wynosić kilka miesięcy. Agencja woli więc rzutem na taśmę sprzęt ochronny sprzedać. Brak przeglądu producenta oznacza, że mogą być używane wyłącznie na odpowiedzialność kupującego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

