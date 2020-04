Do odwołania obowiązkowa kwarantanna po powrocie do kraju W Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w rządowym rozporządzeniu, zgodnie z którymi do odwołania osoby powracające do Polski będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Od 15 marca wszyscy obywatele wracający do Polski są poddawani 14-dniowej kwarantannie. Taka restrykcja obowiązywała do 26 kwietnia. W niedzielę w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w rządowym rozporządzeniu w tej sprawie. Przedłużono decyzję o wstrzymaniu ruchu pociągów międzynarodowych “do odwołania”. “Do odwołania” będzie działał też obowiązek 14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Od 27 marca również osoby, które pracują na co dzień za granicą, są poddane rygorowi dwutygodniowej kwarantanny. Wcześniej, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granicę i nie były objęte kwarantanną. Nowe przepisy dla wielu mieszkańców przygranicznych miast, takich jak Słubice, Zgorzelec czy Cieszyn praktycznie oznaczają koniec zarabiania za granicą. W piątek 24 kwietnia na przejściach granicznych odbyły się protesty lokalnych społeczności. Manifestanci domagali się od polskiego rządu ułatwień w ruchu granicznym. W przygranicznych miastach zebrało się po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób. Wznosili hasła: “Wpuśćcie nas do pracy. Wpuśćcie nas do domu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.