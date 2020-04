Do PiS nie trafia już żadna krytyka. Terlecki pokazał, ile znaczy opinia OBWE Ryszard Terlecki zdaje się nie przejmować tym, że Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE wydało krytyczną opinię na temat ustawy dotyczącej głosowania korespondencyjnego w Polsce. Wicemarszałek z Sejmu z PiS przed kamerą TVN24 zapewniał, że wybory i tak odbędą się 10 maja. Ryszard Terlecki nie ma wątpliwości, że nie będzie żadnego wykluczenia Polski przez społeczność międzynarodową. – Także niech się OBWE nie martwi – stwierdził polityk. Jego zdaniem zmiany wprowadzane przez ustawę o wyborach korespondencyjnych są “bardzo demokratyczne”. Wicemarszałek Sejmu podkreślał, że PiS ma większość, jeśli chodzi o głosowanie w sprawie ustawy o wyborach korespondencyjnych, ale nie chce przesądzać o wyniku. – Komuś się zatnie komputer, komuś wyłączy się światło – tłumaczył. Zapytany o datę wyborów i możliwy termin głosowania w sierpniu odparł, że na razie wybory zaplanowane są na 10 maja. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.