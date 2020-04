Dodatkowa pensja dla listonoszy? Nagroda za pomoc w organizacji wyborów korespondencyjnych. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze RMF FM, rząd zamierza przyznać listonoszom dodatkowe wynagrodzenie. Ma to być premia za pomoc w organizacji wyborów korespondencyjnych, które planowane są na 10. maja. Dodatkowa pensja ma mieć równowartość miesięcznego wynagrodzenia. Informację o tym dziennikarzom RMF FM miała przekazać osoba z Ministerstwa aktywów Państwowych. Premia dla listonoszy ma przysługiwać za każdy rozniesiony pakiet wyborczy. Sprawne działanie listonoszy Poczty Polskiej ma zapewnić bezproblematyczne przeprowadzenie wyborów prezydenckich, które z powodu na panującą pandemię koronawirusa mają zostać przeprowadzone w formie wyborów korespondencyjnych. Technicznie całość mechanizmu przyznawania premii ma zostać skonstruowany w ten sposób, by listonosze otrzymali dodatkowe wynagrodzenie w wysokości jednomiesięcznej pensji. Dodatku za zwiększoną ilość obowiązków w okresie okołowyborczym domagali się m.in. związkowcy. W celu zapewnienia płynności przeprowadzenia wyborów Ministerstwo Aktywów Państwowych chce przystać na żądania listonoszy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.