Donald Trump: chcę uruchomić gospodarkę tak szybko jak to możliwe W trakcie konferencji prasowej w Białym Domu Trump zapowiedział utworzenie zespołu, który ma doradzać jego administracji w procesie uruchamiania gospodarki. Jego skład zostanie ogłoszony we wtorek. Wśród członków oprócz przedstawicieli biznesu mają znajdować się też czołowi lekarze, gdyż – jak tłumaczył prezydent USA – zadanie "wykracza poza gospodarkę". Trump deklarował, że zespół będzie ponadpartyjny. Mają być w nim też reprezentanci władz różnych stanów. Portal The Hill spekuluje, że prawdopodobnie wśród członków zespołu znajdą się m.in. sekretarz skarbu Steven Mnuchin, szef personelu Białego Domu Mark Meadows oraz doradczyni i córka prezydenta Ivanka Trump. W USA stale rośnie liczba bezrobotnych, pogarsza się też sytuacja przedsiębiorstw. Przedstawiciele władz od kilku dni mówią o konieczności stopniowego otwierania gospodarki.

