Donald Trump wstrzymuje finansowanie WHO. Jest odpowiedź ONZ. Pandemia koronawirusa zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie. Według najnowszych danych z powodu zakażenia SARS-CoV-2 zmarło na całym świecie już ponad 124 tys. osób. Tymczasem prezydent USA Donald Trump oskarża WHO o szerzenie dezinformacji na temat koronawirusa i wstrzymuje finansowanie organizacji. Jest już reakcja ONZ na tę decyzję. Prezydent Donald Trump nie tylko nakazał wstrzymanie finansowania WHO, ale zapowiedział, że nakazał analizę “roli WHO w niewłaściwym zarządzaniu kryzysem i tuszowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”. – Mamy obowiązek wymagać od WHO pełnej odpowiedzialności za zajęcie się epidemią. Gdyby organizacja wykonała należycie swoją pracę, moglibyśmy zminimalizować liczbę przypadków śmiertelnych. Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – mówił Trump. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

