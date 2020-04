Donald Tusk opublikował nowy wpis. “Nazwijmy wreszcie rzecz po imieniu”. Kilka godzin temu Donald Tusk wydał specjalne oświadczenie, w którym wyjaśnia, dlaczego nie weźmie udziału w majowych wyborach prezydenckich. Teraz polityk po raz kolejny zabrał głos. – To władza bojkotuje dziś zasadę uczciwych i legalnych wyborów – stwierdził były premier. Donald Tusk zwrócił się do rządzących w mediach społecznościowych. W udostępnionym wpisie przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oświadczył, że to nie obywatele, a politycy PiS uczestniczą w bojkocie wyborów prezydenckich. – Nazwijmy wreszcie rzecz po imieniu: to władza bojkotuje dziś zasadę uczciwych i legalnych wyborów, nie obywatele odmawiający udziału w ich parodii – napisał na Twitterze Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.