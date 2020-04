Donald Tusk: to oni są klęską żywiołową “Nie myślą o chorych, pozbawionych pracy, bankrutujących. Myślą wyłącznie o swojej władzy” – napisał w piątek na swoim profilu na Twitterze były premier Donald Tusk. Prawdopodobnie jest to komentarz do działań koalicji rządowej w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin oświadczył w piątek, że wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć. Jak mówił, bezpiecznym terminem jest przesunięcie ich o dwa lata, co jest możliwe tylko poprzez zmianę konstytucji. Poinformował, że posłowie Porozumienia złożyli taki projekt zmiany ustawy zasadniczej. Do propozycji odniosła się rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. – Mając na uwadze interes Polski popieramy i będziemy popierać propozycję premiera Gowina, oczywiście jeśli znajdzie się większość w Sejmie i Senacie dla poparcia takiego rozwiązania – skomentowała. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

