Donośny głos PKW, usłyszą go na Nowogrodzkiej? Państwowa Komisja Wyborcza wysyła do władzy sygnał, że planowane na maj wybory prezydenckie nie powinny się odbyć. Zwłaszcza na zasadach, na jakich chce je przeprowadzić PiS. PKW przypomina, że reguły wyborcze muszą być jasne i równe dla wszystkich oraz zgodne z Konstytucją Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zakończyła sprawdzanie ostatnich zgłoszeń kandydatów na prezydenta i zakończyła ich rejestrację. Kandydatów jest 10: Andrzej Duda, Małgorzata Kidawa-Błońska, Władysław Kosiniak-Kamysz, Krzysztof Bosak, Robert Biedroń, Szymon Hołownia, Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski oraz Paweł Tanajno. Przy okazji PKW odniosła się do trwającego od kilku tygodni sporu politycznego o majowe wybory prezydenckie, które mimo epidemii i z połamaniem reguł forsuje PiS. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

