Dramat w domach opieki w Europie W niemieckich domach pomocy społecznej odnotowano do tej pory ponad 330 zakażeń koronawirusem, z czego ponad 210 osób zmarło. We Francji prawie jedna trzecia wszystkich zgonów związanych z COVID-19 przypada na ośrodki dla seniorów. W Madrycie zdrowi pensjonariusze są przenoszeni z objętych kwarantanną placówek do specjalnie przygotowanych hoteli. Sytuacja w DPS-ach jest dramatyczna w wielu krajach Europy. W Polsce już kilkanaście placówek w całym kraju zostało objętych kwarantanną w związku z zakażeniami kornawirusem. Brakuje miejsc na izolację, środków ochrony osobistej, a także personelu. W niektórych miejscach podopiecznymi muszą opiekować się zakażeni pracownicy. – Domy Pomocy Społecznej to tykająca bomba. Niestety, sytuacja robi się z każdym dniem coraz trudniejsza. (…) Każde takie ognisko chorobowe jest gigantycznym zagrożeniem dla życia podopiecznych, którzy przecież nigdy nie są w pełni zdrowi – mówi w rozmowie z tvn24.pl Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej. Podkreśla, że zła sytuacja jest konsekwencją tego, że system pomocy społecznej nie tylko nie przygotował się odpowiednio na epidemię, ale też przez lata zaniedbywał sytuację pracowników opieki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.