Droga Krzyżowa w Watykanie z udziałem więźniów i lekarzy W Wielki Piątek przed bazyliką Świętego Piotra papież Franciszek przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej, która nie miała precedensu. Po raz pierwszy od 56 lat nie odbyła się w Koloseum, ale na pustym, zamkniętym z powodu pandemii placu bez udziału wiernych. Rozważania, odczytywane przy 14 stacjach napisali m.in. więzień skazany za zabójstwo oraz rodzice jego ofiary. W czasie nabożeństwa nie padło żadne bezpośrednie odniesienie do obecnej sytuacji na świecie. Nawiązywały do niej forma i przebieg nabożeństwa, na zakończenie którego papież nie wygłosił przemówienia. W tych wyjątkowych okolicznościach, naznaczonych dramatem pandemii i koniecznością zachowania niezbędnych kroków prewencji, krzyż niosły po sugestywnie oświetlonym placu dwie pięcioosobowe grupy: delegacja więzienia z Padwy, gdzie powstały tegoroczne rozważania towarzyszące 14 stacjom oraz personel medyczny watykańskiej przychodni. Trasa Drogi Krzyżowej prowadziła wokół obelisku na placu i była wytyczona przez zapalone lampki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.