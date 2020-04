Drugi transport WOŚP już w Warszawie. Tony sprzętu dla medyków. Drugi transport WOŚP ze sprzętem medycznym z Chin wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie. Tym razem na pokładzie należącego do lotu boeinga znalazło się 40 tysięcy kombinezonów ochronnych dla pracowników służby zdrowia. O drugim transporcie materiałów ochronnych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocypoinformowała w sobotę wieczorem. Ładunek miał objętość 122m3 i łączną masę 12,5 tony. “Ciągle powtarzam: zamówić, kupić, wysłać pieniądze to jedno, ale sprowadzić to wszystko do domu – to kolejne, przeogromne wyzwanie. Po raz drugi most powietrzny Chiny-Polska organizowany w ramach programu ‘Cargo dla Polski’, zadziałał profesjonalnie” – napisał Jerzy Owsiak na Facebooku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

