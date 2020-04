Duda apeluje do bogatych, by nie brali 500+ – Prezydent sam się pozbawił honoru, nie ma żadnego kręgosłupa moralnego, zaczyna pouczać innych, jak mają się zachowywać. Dlatego nie może oczekiwać, że naród wykaże się teraz obywatelską postawą i zareaguje na jego wezwanie. Niestety swoją postawą zapracował jedynie na to, by w tej sytuacji usłyszeć od ludzi: “spadaj” – tak na apel prezydenta, by zamożni przynajmniej przez jakiś czas, nie pobierali 500+, reaguje Marek, ojciec dwóch córek. Widać przyspieszenie w kampanii Andrzeja Dudy. W poniedziałek rano prezydent w towarzystwie Beaty Szydło podpisał publiczną deklarację, w której zobowiązał się, że nie zlikwiduje 500+ i nie podniesie wieku emerytalnego.



Podczas konferencji prasowej zapewniał, że nawet w czasach kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa, "obroni Polskę plus".

