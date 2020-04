Duda: „Brak wyborów spowoduje paraliż państwa” Prezydent Duda w wywiadzie dla “Gazety Polskiej” ostrzega: “Jeśli nie wybierzemy prezydenta, to kraj pogrąży się w chaosie. Może opozycji podoba się taka perspektywa, ale dla obywateli, dla zwykłych ludzi, ona będzie dramatyczna”. Ale to, czy polskie państwo będzie mogło działać sprawnie, zależy od decyzji… Andrzeja Dudy Fragment najnowszego wywiadu Andrzeja Dudy dla tygodnika „Gazeta Polska”, który ukaże się w środę 23 kwietnia 2020, opublikował już w poniedziałek 20 kwietnia portal niezależna.pl. Prezydent broni w nim pomysłu przeprowadzenia w maju wyborów prezydenckich. Argument Dudy? Brak wyborów zagroziłby polskiemu państwu bardziej niż zrobienie ich w trakcie epidemii. Do tego w poniedziałek 20 kwietnia Andrzej Duda wznowił swoją kampanię wyborczą. Argumentacja dla takiego kroku była zdumiewająca. Dzień po odnotowaniu rekordu dziennych zakażeń w Polsce prezydent oznajmił: “Jesteśmy, mam nadzieję, w trakcie gasnącej już pandemii koronawirusa”. Andrzej Duda, publiczna wypowiedź dla dziennikarzy – 20/04/2020 WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

