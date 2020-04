Duda wywiera presję na Szumowskim. Minister wyszedł zdenerwowany z pałacu. Andrzej Duda miał naciskać na Łukasza Szumowskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Prezydent chce, by szef resortu zdrowia poparł publicznie przeprowadzenie prezydenckiej elekcji. Minister podobno wyszedł z Pałacu Prezydenckiego zdenerwowany – podaje “Fakt”. Do spotkania obu polityków miało dojść w poniedziałek wieczorem. Miała w nim też brać udział Agata Kornhauser-Duda. Prezydent miał domagać się od Łukasza Szumowskiego publicznego oświadczenia o tym, że wybory 10 maja można przeprowadzić bezpiecznie. Jak twierdzi rozmówca “Faktu”, Duda miał prosić o “jasną i kategoryczną deklarację co do możliwości przeprowadzenia wyborów”. To że doszło do spotkania, potwierdził rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Nie chciał jednak komentować zarówno przebiegu, jak i tematów rozmowy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

