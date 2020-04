Duda z Szydło ruszają z kampanią. Kosiniak na celowniku sztabu PiS. Andrzej Duda jest dziś prawie pewien dwóch rzeczy. Pierwsza: że wybory odbędą się w maju. Druga: że w nich wygra. Beata Szydło ma być politycznym “dopalaczem” prezydenta na ostatnim odcinku kampanii – twierdzą sztabowcy PiS. 20 kwietnia, poniedziałkowy poranek. W sztabie wyborczym prezydenta zaczyna się ruch. Za kilka godzin pierwszy raz w tej kampanii ma wystąpić duet: Andrzej Duda–Beata Szydło. Sztabowcy głowy państwa są na łączach od świtu, wszystko ma być dopięte na ostatni guzik. Temat konferencji: programy społeczne. Przekaz: deklaracja o gwarancji ich utrzymania. Warunek: wybory prezydenckie musi wygrać obecna głowa państwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

