Duża liczba zgonów i kolejne zakażenia. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 166 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. 23 kwietnia potwierdzono w sumie 343 przypadki. To o 30 więcej niż dzień wcześniej. Są też doniesienia o kolejnych 19 ofiarach śmiertelnych COVID-19. “Mamy 166 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusa z województw: mazowieckiego (68), dolnośląskiego (39), małopolskiego (17), łódzkiego (16), śląskiego (14), podlaskiego (4), podkarpackiego (3), wielkopolskiego (2) i zachodniopomorskiego (2)” – podaje Ministerstwo Zdrowia. Jednocześnie potwierdzono 19 kolejnych zgonów. Przypomnijmy, że 23 kwietnia w porannym raporcie ministerstwo informowało o 177 nowych przypadkach i dziewięciu zgonach. W sumie tego dnia mamy już 343 nowych zakażeń i 28 zgonów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

