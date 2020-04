Dworczyk: akcję “Lot do domu” przekształcamy w “Cargo dla Polski” Obecną akcję “Lot do domu” przekształcamy w “Cargo dla Polski”; w ramach mostu powietrznego między Polską a Chinami transportujemy niezbędne materiały służące walce z pandemią oraz sprzęt zapewniający bezpieczeństwo polskim służbom medycznym – napisał na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk. Operacja “Lot do Domu” trwała od 15 marca, aby w związku ze światową pandemią koronawirusa umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. W jej ramach organizowane były rejsy czarterowe z różnych regionów świata. Według danych MSZ, w ramach akcji ponad 55 tys. Polaków w ramach 388 lotów z 71 lotnisk na całym świecie wróciło do kraju. “Lot do domu” zakończy się w niedzielę – tego dnia zaplanowane jest jeszcze siedem czarterów, w tym m.in. z Bergen, Dublina i Londynu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

