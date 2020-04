Dwugłos marszałków Sejmu i Senatu w sprawie wyborów W moim przekonaniu 10 maja jest możliwe przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Powinny się one odbyć dla dobra państwa polskiego i stabilności władzy państwowej – stwierdziła w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił, że “jest mnóstwo wątpliwości” wokół ustawy, która wprowadza formułę głosowania korespondencyjnego. – Wybory powinny być bezpośrednie i tajne – podkreślił. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce zaplanowana jest na 10 maja, a ewentualna druga tura – na 24 maja. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, PiS przygotowało ustawę, zgodnie z którą wybory miałyby się odbyć wyłącznie drogą korespondencyjną. Ustawa jest już w Senacie, który ma 30 dni na jej przyjęcie lub odrzucenie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wykorzysta cały ten czas na pracę nad ustawą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.