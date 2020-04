Działacze PiS-u w Olsztynie zamówili mszę w intencji zwycięstwa Andrzeja Dudy Mimo epidemii koronawirusa w Polsce, działacze Prawa i Sprawiedliwości w Olsztynie zamówili mszę w intencji powodzenia prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach 2020 r. Odbyła się ona w niedzielę w katedrze św. Jakuba, największej świątyni w tym mieście. Mimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa w Polsce, jeden z działaczy PiS-u w Olsztynie rozesłał w sobotę wieczorem sms do sympatyków tej partii z zaproszeniem “na mszę za Ojczyznę w intencji wyboru Prezydenta A. Dudy na drugą kadencję”. Co jednak ciekawe, wzmianka dotycząca ponownego wyboru Dudy zniknęła zaproszenie na stronach internetowych lokalnych struktur tej partii. Jest tam mowa wyłącznie o mszy za ojczyznę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

