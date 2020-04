Działo się (229). Tydzień w tym co naprawdę ważne.

Kolejny tydzień (1-7 kwietnia) przynosi – jak zazwyczaj – przegląd wydarzeń z przeszłości. Ograniczamy się w zasadzie do zdarzeń, związanych z nauką, techniką, kulturą – czyli z tym, co naprawdę ważne dla postępu cywilizacji. Zupełnie incydentalnie omawiamy wydarzenia polityczne.

Kryterium wyboru informacji chyba nie istnieje, a w każdym razie jest ogromnie subiektywne. Czasami skupiamy się na faktach tylko ciekawych, intrygujących albo po prostu zabawnych.

Oto te fakty:

1 kwietnia

1908 – Urodził się Abraham Harold Maslow (zm. 8 czerwca 1970 w Menlo Park) – amerykański psycholog, autor teorii hierarchii potrzeb. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu psychologii humanistycznej i psychologii transpersonalnej.

1976 – Radio BBC w ramach żartu na prima aprilis poinformowało o mającym tego dnia wystąpić „jowiszowo-plutonowym efekcie grawitacyjnym redukującym ziemskie ciążenie”. W telefonach do stacji wystąpienie tego zjawiska potwierdziły setki słuchaczy. Ludzie uwierzą w każdą brednię, byle oficjalnie podaną. Ale nie tylko oficjalnie.

2001 – W Niderlandach jako pierwszym kraju na świecie zalegalizowano małżeństwa jednopłciowe. Oczywiście podniósł się straszny wrzask ortodoksów religijnych, że sprowadzi to na kraj wszelkie możliwe nieszczęścia za karę. Przypominamy: Niderlandy (czyli dawna Holandia) są po blisko 20 latach nadal jednym z najbardziej rozwiniętych i najbogatszych państw świata. A na dodatek w rok później Holendrzy zalegalizowali (pod określonymi warunkami) eutanazję…

2 kwietnia

1513 – Hiszpański żeglarz i odkrywca Juan Ponce de León jako pierwszy Europejczyk postawił nogę na Florydzie.

1845 – Francuscy fizycy Armand Fizeau i Jean Bernard Léon Foucault wykonali pierwsze zdjęcie Słońca.

1875 – Urodził się Edgar Wallace (zm. 10 lutego 1932 w Hollywood) – pisarz angielski, autor licznych, bardzo poczytnych, tłumaczonych także na polski, powieści awanturniczo-kryminalnych. Pozostawił po sobie blisko 170 powieści, 17 sztuk teatralnych i wiele scenariuszy filmowych napisanych w ciągu dwudziestu ośmiu lat. To on był autorem scenariusza do filmu King-Kong.

3 kwietnia

1860 – Uruchomiono szybką pocztę konną Pony Express na odcinku z St. Joseph w Missouri do Sacramento w Kalifornii. Była to najbardziej bezpośrednia i najprostsza droga łączności z Zachodem przed wprowadzeniem łączności telegraficznej. Miała ogromne znaczenie, bowiem ściśle wiązała Kalifornię z Unią tuż przed wybuchem wojny secesyjnej.

1922 – Józef Stalin (właśc. Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili, Gruzin) został sekretarzem generalnym Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików). Oficjalnie rozpoczęła się era stalinizmu, jedna z najkrwawszych dyktatur w dziejach.

1973 – Przedsiębiorstwo Motorola zaprezentowała na Manhattanie w Nowym Jorku pierwszy przenośny telefon DynaTAC, będący prototypem współczesnego telefonu komórkowego. Dopuszczono to cudo (nie bez powodu zwane „cegłą” – urządzenie ważyło ok. 2 kg) do użytku 10 lat później. Kosztował wtedy 3995 dolarów, bateria wystarczała na pół godziny rozmowy, zaś maksymalny czas czuwania wynosił osiem godzin.

4 kwietnia

1721 – Robert Walpole, 1. Hrabia Oxford, został pierwszym premierem Wielkiej Brytanii w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Był premierem przez 21 lat. Wraz z drugą żoną Marią Skerrett został uwieczniony w Operze żebraczej Johna Gaya i Johanna Christopha Pepuscha z 1728 r., będącej satyrą na rządy premiera – on jako kapitan Macheath (Mackie Majcher), ona jako Molly.

1845 – James Esdaile przeprowadził w szpitalu w Kalkucie pierwszą operację na pacjencie znieczulonym przy pomocy hipnozy.

1969 – Chirurdzy Domingo Liotta i Denton Cooley wszczepili w klinice w Houston w Teksasie pierwsze sztuczne serce. Zostało usunięte po 64 godzinach pracy, gdy pojawił się dawca żywego organu.

5 kwietnia

1821 – Po ponad 4 miesiącach dryfowania w szalupach uratowano pozostających przy życiu rozbitków z zatopionego przez kaszalota statku wielorybniczego Essex. Zdarzenie to zainspirowało Hermana Melville’a do napisania powieści Moby Dick.

1952 – W stoczni w holenderskim Schiedam został zwodowany statek pasażerski „Maasdam”, w latach 1968-1988 flagowa jednostka Polskich Linii Oceanicznych „Stefan Batory”. Jego poprzednikiem był słynny MS „Batory” w latach 1971–1972 złomowany w Hongkongu.

1953 – Uruchomiono pierwszy model komputera stacjonarnego IBM 701 przeznaczonego do szerszej dystrybucji. Łącznie sprzedano 19 komputerów tego typu. Pierwszy egzemplarz maszyny, przeznaczony do badan naukowych, uruchomiono niespełna rok wcześniej. Ten komputer to były dwie spore szafy…

6 kwietnia

1896 – W Atenach rozpoczęły się pierwsze nowożytne Igrzyska Olimpijskie. Pierwszym mistrzem olimpijskim został amerykański trójskoczek James Connolly.

1943 – Ukazała się powieść Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Książka przetłumaczona na ponad 300 języków bądź dialektów, sprzedana w ponad 140 milionach egzemplarzy, należy do klasyki światowej literatury. Mało znanym faktem jest to, że język polski jest pierwszym językiem na świecie, na który przełożono Małego Księcia (nie licząc oczywiście języka angielskiego, w którym książka ukazała się jeszcze na kilka dni przed wydaniem francuskim).

1965 – NASA wystrzeliła pierwszego satelitę telekomunikacyjnego Intelsat 1. Pracował przez 4 lata, ponad 2 lata więcej niż pierwotnie planowano. Jego pełnowymiarowy model zawieszony jest w lobby siedziby głównej firmy Intelsat w Waszyngtonie. Przeprowadził pierwszą planową transoceaniczną transmisję obrazu telewizyjnego. W grudniu 1965 na żywo transmitował wodowanie załogowego statku kosmicznego Gemini 6A.

7 kwietnia

1827 – Angielski aptekarz John Walker sprzedał pierwsze pudełko wynalezionych przez siebie zapałek.

1969 – Opublikowano RFC 1. Jest to symboliczna data zapoczątkowania funkcjonowania Internetu. RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force. Dokumenty nie mają mocy oficjalnej, jednak niektóre z nich zostały później przekształcone w oficjalne standardy sieciowe, np. opis większości popularnych protokołów sieciowych został pierwotnie opisany właśnie w RFC.

2001 – Rozpoczęła się misja amerykańskiej sondy kosmicznej Mars Odyssey. Pojazd wszedł na orbitę wokół planety 24 października 2001 roku. Główną misją Odyssey jest poszukiwanie śladów wody i lodu wodnego na i pod powierzchnią Marsa oraz badanie aktywności wulkanicznej. Po osiągnięciu głównych celów, NASA zaaprobowała wydłużenie misji. Obecnie statek kontynuuje badania naukowe oraz utrzymuje łączność między Ziemią a łazikiem Curiosity.\

Wyszperał Bogdan Miś

Wszystkie ilustracje i fakty pochodzą z zasobów Wikipedii. Opinie i komentarze autora.