Dziewięć nagród dla TVN Discovery Polska w Hamburgu Pięć złotych i cztery srebrne nagrody trafiły do dziennikarzy oraz tytułów TVN Discovery Polska. Materiały “Superwizjera” zdobyły dwa pierwsze miejsca w kategorii News: Investigative Report (Informacje: Raport śledczy). Złotem doceniono między innymi film Jacka Stawiskiego i Ewy Ewart “My, naród” w kategorii Documentaries: Political (Dokumenty polityczne). Dokument “My, naród” opowiada o pokojowej rewolucji w Polsce, o transformacji po roku 1989, na którą patrzył cały świat i którą wspierały Stany Zjednoczone. Jego autorami jest dwoje dziennikarzy TVN24 – Ewa Ewart (reżyseria) oraz Jacek Stawiski (scenariusz). Film, który powstawał w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, został doceniony główną nagrodą w kategorii Documentaries: Political (Dokumenty polityczne) przez organizatorów World Media Festival w Hamburgu. Jest to jedna z dziewięciu nagród, jakie przyznano materiałom i tytułom TVN Discovery Polska. Jak poinformowano w piątek, produkcje TVN Discovery Polska docenione zostały pięcioma głównymi nagrodami oraz czterema srebrnymi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

