1054 lata temu Polska stała się państwem chrześcijańskim Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w 996 r. otworzyło przed krajem nieznane wcześniej możliwości. Młode państwo polskie wyszło z kryzysu i przyłączyło się do zupełnie nowej strefy kulturowej i cywilizacyjnej. Akt przyjęcia chrztu uważa się za symboliczny początek państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego. W 2019 r. ustanowiono 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy. Do chrztu Polski doszło w 966 r. Wtedy to książę Mieszko I został katolikiem, a Polska stała się państwem chrześcijańskim uznawanym przez swoich sąsiadów. Decyzja ta wpisała Polskę w krąg cywilizacji łacińskiej i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Chrzest Polski zapewnił niezależność kościelną przez stworzenie biskupstwa podległego Rzymowi. Był początkiem procesu wiążącego Polskę z łacińskim kręgiem cywilizacyjnym i państwami Europy Zachodniej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.