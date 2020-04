Elita PiS zgromadziła się na Wawelu. Przyjechali do grobu Lecha Kaczyńskiego. Trwa zamieszanie w związku z obchodami 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się, jak prezes Jarosław Kaczyński i jego świta ignoruje zakazy na czas pandemii koronawirusa, mogliśmy również zobaczyć, jak wyglądały obchody na Wawelu. Wziął w nich udział między innymi prezydent RP. Przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich pojawił się prezydent Andrzej Duda, a także inni czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich była premier Beata Szydło, wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wszystko to działo się w czasie epidemii koronawirusa, gdy wszystkim Polakom zaleca się pozostanie w domach, także w czasie zbliżających się świąt Wielkanocnych. “Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja również w imieniu mieszkańców Krakowa oddałem hołd parze prezydenckiej” – napisał na Facebooku Michał Drewnicki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

