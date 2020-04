Epidemia “nabiera rozpędu” w Rosji. Ponad trzy tysiące przypadków w ciągu doby. “Rosja należy do liderów pod względem liczby zakażonych. Sytuacja rozwija się dynamicznie w Gwinei, Mongolii i Bangladeszu” – oceniło stan epidemiologiczny w kraju radio Echo Moskwy. W ciągu ostatniej doby w Rosji zarejestrowano ponad trzy tysiące nowych przypadków. W Moskwie jest ich już 15 tysięcy. “Koronawirus w Rosji nabiera rozpędu” – podało w środę radio Echo Moskwy, odnosząc się do najnowszych danych dotyczących liczby zakażeń. “Rosja należy do liderów pod względem liczby zakażonych koronawirusem, odnotowując w ciągu doby 13-procentowy wzrost. Sytuacja rozwija się dynamicznie w Gwinei Równikowej, Mongolii i Bangladeszu” – oceniło Echo Moskwy. Podało, że największa liczba zainfekowanych nadal utrzymuje się w Moskwie, gdzie zarejestrowano prawie 15 tysięcy przypadków. “Następne w tym rankingu są region moskiewski i Sankt Petersburg. Dodajmy, że pierwszy chory został dziś wykryty w Nienieckim Okrętu Autonomicznym” – przekazała rozgłośnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

