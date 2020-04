Epidemia szaleje w USA. Niepokojące statystyki także z Francji i Wielkiej Brytanii Do piątku wieczorem na świecie wykryto aż 2 223 240 przypadków zakażenia koronawirusem. Nie żyje 152 328 osób, a 567 279 wyzdrowiało. Oto bilans zachorowań na godzinę 21 z dnia 17 kwietnia w USA, Włoszech, Hiszpanii, Chinach, Niemczech, Francji, Iranie i Wielkiej Brytanii. Koronawirus w USA – 690 900 zakażonych (+13 330) Niestety najnowszy bilans z USA wygląda podobnie, jak w ostatnich dniach. 1338 nowych zgonów i kilkanaście tysięcy kolejnych zakażeń dowodzą, że epidemia za oceanem ciągle zbiera żniwo. Tymczasem Donald Trump przygotował plan “odmrażania gospodarki”. Władze Stanów Zjednoczonych zdają sobie sprawę, że muszą powoli luzować restrykcje, by ratować gospodarkę. Ograniczenia mają być zdejmowane stopniowo. Koronawirus w Hiszpanii – 188 093 zakażonych (+3 145) Epidemia koronawirusa trochę zwolniła, ale sytuacja nadal jest daleka od dobrej. Potwierdzono 298 kolejnych zgonów, chociaż co do statystyk pozostają wątpliwości. Dzienniki “El Mundo” i “ABC” przypominają, że w ostatnich dniach kilka wspólnot autonomicznych Hiszpanii podważało podawane przez rząd Pedra Sancheza dane, uznając je za zaniżone. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

