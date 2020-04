Epidemia w Polsce nie odpuszcza. Znaczący wzrost zgonów. Koronawirus w Polsce. Bilans zakażonych SARS-CoV-2 wciąż rośnie. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało nowych przypadkach zakażenia i 23 zgonach związanych z zachorowaniem na COVID-19. Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 11 902 osób. W ciągu ostatniej doby odnotowano 285 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 562 osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. W ciągu ostatniej doby odnotowano 27 zgonów związanych z COVID-19. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.