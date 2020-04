Epidemiolodzy wydali jednoznaczną opinię: Wybory narażają ludzi na utratę życia. Epidemiolodzy napisali list otwarty do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Alarmują w nim, że zorganizowanie wyborów korespondencyjnych w dynamicznej fazie epidemii niesie ze sobą duże ryzyko rozniesienia w kraju choroby COVID-19 i może narazić obywateli na utratę zdrowia i życia. Epidemiolodzy są ekspertami, którzy do 2011 r. tworzyli Zespół ds. Oceny Zagrożeń Biologicznych przy prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Eksperci cofają się w czasie do 2001 roku, po atakach na World Trade Center. Wtedy do ważnych amerykańskich instytucji, senatorów i redakcji prasowych przyszły listy z wąglikiem. Ataki te wywołały 22 ofiary śmiertelne. “W nawiązaniu do oceny obecnego ryzyka epidemiologicznego w związku z planowanymi wyborami drogą korespondencyjną, nasuwają się nam złe skojarzenia z przeszłości, kiedy ludzkość stanęła przed groźbą kopertowych ataków bioterrorystycznych z użyciem zarodników wąglika. Ataki kopertowe obnażyły nieprzygotowanie państw świata do takich zdarzeń o wszechstronnych negatywnych konsekwencjach, tak ekonomicznych jak i społecznych” – piszą i zwracają uwagę, że obecna epidemia jest znacznie większym zagrożeniem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

