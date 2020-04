Amerykańska prognoza dla Polski. Przewidywana liczba ofiar śmiertelnych. Amerykańscy naukowcy prognozują, że kulminacyjny punkt epidemii koronawirusa w Polsce przypadnie w drugiej połowie kwietnia. Liczba ofiar śmiertelnych wyniesie 2 tysiące – podał ośrodek badawczy The Institute for Health Metrics and Evaluation, który przygotowuje analizy między innymi dla Białego Domu. Według prognozy IHME szczyt epidemii koronawirusa w ofiarach śmiertelnych w Polsce przypadnie 24 kwietnia. Prognoza jednak zakłada margines błędu. Punkt kulminacyjny może nastąpić tydzień wcześniej albo kilka dni później. W maju liczba zgonów ma stopniowo spadać. Amerykańscy badacze przewidują też, że w Polsce nie zabraknie łóżek szpitalnych, respiratorów ani miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Prognoza z USA zakłada, że liczba ofiar śmiertelnych w Polsce wyniesie od 1200 do 3 tysięcy. Przewidywana średnia zgonów to 1953. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.