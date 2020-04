Weteran podbił serca Brytyjczyków i zebrał miliony na walkę z koronawirusem Kapitan brytyjskiej armii Tom Moore zebrał już ponad 29 mln funtów (ok. 151 mln zł) na brytyjską służbę zdrowia walczącą z koronawirusem. Weteran zachęcił darczyńców, wykonując 100 okrążeń wokół swojego domu z pomocą chodzika. 30 kwietnia skończył 100 lat. Brytyjski weteran stał się sensacją internetu w Wielkiej Brytanii po tym, jak w mediach społecznościowych obwieścił, że przed swoimi 100. urodzinami, zamierza 100 razy pokonać 25-metrową trasę wokół swojego ogrodu. Ostatnie okrążenie ukończył w połowie kwietnia. – Do wszystkich, którzy przeżywają teraz trudne chwile: słońce znowu się pojawi, a chmury się rozpierzchną. Pamiętajcie, że wyjdziemy z tego, będzie dobrze, choć to może potrwać – powiedział Moore po ukończeniu wyznaczonego sobie zadania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

