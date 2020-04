Europejscy prawnicy piszą do Brukseli. Chcą kolejnych działań KE wobec Polski. Kilkudziesięciu prawników z całej Europy skierowało list do wiceszefowej KE Very Yourovej oraz komisarza ds. praworządności Didiera Reyndersa. Chcą, by Komisja Europejska jak najszybciej podjęła działania związane z naruszaniem praworządności w Polsce. Co prawda KE poinformowała w środę, że uruchamia przeciwko Polsce procedurę naruszeniową związaną z tzw. ustawą “kagańcową”, ale zdaniem autorów listu potrzebne są kolejne działania. Zdaniem KE, uchwalone w grudniu przepisy ustawy dyscyplinującej podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE. Polska dostała dwa miesiące na odpowiedź. Procedura naruszeniowa, którą uruchomiła dziś Komisja Europejska, może za kilka miesięcy doprowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli wcześniej w ramach dialogu KE z polskim rządem problem nie zostanie rozwiązany. Kilka dni temu prawnicy z całej Europy skierowali do wiceszefowej KE Very Yourowej oraz komisarza ds. praworządności Didiera Reyndersa list, w którym domagali się większej aktywności Komisji wobec Polski. Apel wciąż pozostaje aktualny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

