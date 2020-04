Facebook pozwoli ci wirtualnie przytulić znajomego Pandemia koronawirusa sprawiła, że Facebook przyspieszył swoje plany wprowadzenia nowej emotikony. Będzie nią postać, która przytula serce. O jej szczegółach opowiedział na łamach USA Today Fidji Simo, szef aplikacji Facebooka. – Nowa reakcja na Facebooku – emotka przytulająca serce – ma być skrótem do okazania troski i solidarności podczas komentowania aktualizacji statusu, wiadomości, zdjęcia lub filmu wideo podczas kryzysu koronawirusowego – powiedział USA Today Fidji Simo, szef aplikacji Facebooka. Nowa emoji pojawi się na Facebooku w przyszłym tygodniu, a już od piątku na Messengerze funkcjonuje inna emotka – “wibrujące serce”. Będzie można ją wybrać przełączając na nią ze “zwykłego” serca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

