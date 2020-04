#FalaSprzeciwu zalała media społecznościowe. To protest przeciwko zakazowi aborcji. Środowiska lewicowe postanowiły wykorzystać staropolski śmigus-dyngus i wylały “falę sprzeciwu” w mediach społecznościowych wobec ponownych planów PiS ws. wprowadzenia zakazu aborcji. Zdjęcia protestujących z hasłem protestu błyskawicznie obiegły sieć. Osoby, które biorą udział w proteście środowisk lewicowych, publikują swoje czarno-białe zdjęcie i dołączają do niego planszę z akcją, na której wyjaśniono, na czym polega partycypacja w happeningu #FalaSprzeciwu. W akcji biorą udział nie tylko politycy i działacze, ale przede wszystkim zwykłe Polki i Polacy. Jasno określony jest także jej cel – to sprzeciw wobec planów Prawa i Sprawiedliwości, które chce wykorzystać zakaz zgromadzeń publicznych do przepchnięcia przez Sejm zakazu aborcji w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

