Fiskus ma plany na "po epidemii". Zakup-prowokacja i masowe kontrole firm. W czasie gdy trwa walka z epidemią koronawirusa, Ministerstwo Finansów szykuje nowe uprawnienia śledcze dla Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy fiskusa mają zyskać prawo do nieoficjalnego "nabycia sprawdzającego". Według planów mieliby ruszyć do 65 tys. barów, by kupować kanapki, hot-dogi, kebaby, pizzę, a przy okazji sprawdzać, czy transakcje będą nabijane na kasy fiskalne. Jak dowiaduje się WP, 20 marca Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów poprosił m.in. dyrektorów izb skarbowych o pilne zgłaszanie uwag do przygotowanych przepisów pozwalających na wprowadzenie nowej formy kontroli – "nabycia sprawdzającego". Zamysł powstał jeszcze przed epidemią koronawirusa, jednak prace nad zmianą przepisów trwają nadal. O sprawie poinformowali Wirtualną Polskę zbulwersowani planami szefostwa pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej.

