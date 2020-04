Gdańska lekarka: po pandemii my, lekarze, będziemy pierwszą grupą do bicia – Przez koronawirusa zaniedbano mnóstwo innych chorób, pacjenci spłyną do nas nagle. System, który już wcześniej przez zaniedbania władzy był niewydolny, może się całkowicie rozsypać. Frustracja ludzi skupi się na nas – uważa gdańska lekarka. Rozmówczyni Onetu widzi jednak też w całej obecnej sytuacji pewne pozytywy, które w przyszłości mogą pomóc polskiej służbie zdrowia. Nasza rozmówczyni to młoda lekarka, od początku studiów związana z Gdańskiem. W tekście nie chce mówić z imienia i nazwiska. Woli nie ryzykować. Swoją karierę zawodową rozpoczęła kilka lat temu, akurat wówczas, gdy na ulice – w proteście rezydentów – wyszli jej koledzy i koleżanki po fachu. Główny postulat – podniesienie wydatków na służbę zdrowia do poziomu 6,8 proc. PKB – trafiał jednak do mało kogo. W odpowiedzi lekarze musieli często zbijać argumenty w stylu, że jedzą kawior, zarabiają dziesiątki tysięcy złotych i jeszcze nie chce im się pracować, bo są kolejki. – Na Facebooku miałam wiele takich dyskusji. Tłumaczyłam, że moja podstawa to 2 tys. zł. Nikt mi nie wierzył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

