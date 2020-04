Gdzie… NIE MA koronawirusa? Oto państwa wolne od covid-19. Choć cały świat podejmuje wspólną walkę z pandemią spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2, to jednak istnieją takie miejsca, które nie mają z tym problemu. Z czego to wynika? Najczęściej sprzyja temu położenie geograficzne, niewielka liczba ludności oraz otoczenie ze wszystkich stron wodą. Spory wpływ na statystyki mają także… władze, które w niektórych przypadkach robią wszystko, by w oficjalnych danych nie uwzględniać potencjalnie zakażonych osób. Jeśli chcielibyśmy uniknąć pandemii covid-19, to największe szanse na to mielibyśmy spędzając ostatnie miesiące na niewielkich, wyludnionych wysepkach na Oceanie Spokojnym. Według danych potwierdzonych przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa na 193 państwa członkowskie ONZ, ponad 180 potwierdziło obecność koronawirusa na ich terenie. Do tej pory tylko niewielkiej grupce krajów udało się zupełnie ominąć globalną epidemię. Najczęściej wynika to ze specyficznego położenia geograficznego, otoczenia zewsząd głębokimi wodami oceanu oraz podjęciu szybkiej decyzji o zamknięciu granic dla obcokrajowców. Są jednak takie miejsca, w których statystyki dotyczące zakażeń zdają się być centralnie sterowane przez władze starające się ukryć wszelkie podejrzenia o covid-19wśród obywateli. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

