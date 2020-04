Gersdorf wezwała Izbę Dyscyplinarną do wstrzymania rozpatrywania spraw Powstrzymanie się przez Izbę Dyscyplinarną od rozpoznawania spraw jest “niezbędne nie tylko dla zapewnienia ochrony praw uczestników postępowań sądowych, ale także dla powstrzymania pogłębiającego się chaosu prawnego w Polsce” – oświadczyła w czwartek pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Odniosła się do wydanego w środę postanowienia TSUE zawieszającego nieuznawaną przez Sąd Najwyższy Izbę Dyscyplinarną. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił w środę zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.