Gigantyczny wyciek danych sędziów. Sędzia Manowska straci szanse na schedę po Gersdorf? Typowana na nowego I prezesa SN sędzia Małgorzata Manowska ma poważny problem. Po wycieku danych ponad 50 tysięcy sędziów i prokuratorów, kierowaną przez nią Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zainteresowała się prokuratura oraz rzecznik dyscyplinarny Ziobry. Ta sprawa może pozbawić ją szans na przejęcie SN po Małgorzacie Gersdorf Do gigantycznego wycieku danych ponad 50 tysięcy prokuratorów, sędziów, asesorów, aplikantów, kuratorów i pracowników sądów doszło w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w lutym 2020 roku. Sprawa dopiero teraz wyszła na jaw, bo skradzione dane miały pojawić się na zagranicznych serwerach. Polska policja poinformowała o tym KSSiP, a ta prokuraturę oraz wszystkie osoby, których dane zostały wykradzione. Dane zostały skradzione z platformy szkoleniowej KSSiP, i dotyczą tych użytkowników, którzy logowali się przed 21 lutego 2020. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

