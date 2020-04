Gigantyczny wzrost zakażeń w USA, szansa na przełom w Europie Do środy wieczorem potwierdzono 928 057 przypadków koronawirusa na świecie, z czego 46 496 osób zmarło, a 193 632 wyzdrowiały. Oto bilans zachorowań na godzinę 23 z 1 kwietnia w USA, Włoszech, Hiszpanii, Chinach, Niemczech, Francji, Iranie i Wielkiej Brytanii. Koronawirus w USA – 211,143 zakażonych (+22,613) Podczas ostatniej doby zmarło 660 osób. W sumie liczba ofiar śmiertelnych wynosi już 4,713. Wyzdrowiało 8,805 osób. Do walki z epidemią mają być w Stanach Zjednoczonych wykorzystane leki na malarię. Koronawirus we Włoszech – 110,574 zakażonych (+4,782) Włochy niestety pozostają liderem w statystyce zgonów przez covid-19. Łącznie zmarło już 13,155 osób, z czego w ciągu ostatniej doby 727. 16,847 osób udało się za to wyleczyć i to jest optymistyczna informacja. Coraz więcej wskazuje na to, że Włochom udało się wyhamować rozprzestrzenianie się epidemii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

