Głosowanie korespondencyjne, otwarcie drzwi dla zmian w powołaniu komisji wyborczych Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt ustawy dotyczący wyborów prezydenckich. Posłowie partii rządzącej chcą, by możliwość głosowania korespondencyjnego przysługiwała wszystkim wyborcom. To niejedyna proponowana zmiana. Wnioskodawcy z PiS chcą także, by w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza mogła określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż określone w Kodeksie wyborczym. Pierwszą turę wyborów prezydenckich zaplanowano na 10 maja. Opozycja wielokrotnie apelowała o przełożenie tego terminu w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. We wtorek Sejm, odrzucając poprawki Senatu, przyjął zmianę w Kodeksie wyborczym, która umożliwia głosowanie korespondencyjne osobom, które mają ponad 60 lat lub przebywają na kwarantannie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.