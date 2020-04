“Gorączka koronawirusa” 4. Słabnie czujność Polaków. Koronawirus jeszcze długo będzie obecny w naszym życiu czy tego chcemy, czy nie. Jak zmieniają się nasze postawy w czasie obowiązywania szeregu ograniczeń? Pokazują to badania NEUROHM i BradConsulting przeprowadzone dla Onetu po raz czwarty. – Trzeba natychmiast uświadomić rząd, że Polacy dali się nieco uśpić i przez to są mniej uważni na czyhające niebezpieczeństwo – mówi psycholog Rafał Ohme. Mamy już cztery inteligentne testy na reprezentatywnej próbie Polaków, przeprowadzone w tygodniowych odstępach. W dniach 7-10 kwietnia ponownie spytaliśmy o poziom “Gorączki koronawirusa”. Sprawdzaliśmy nie tylko, jakie są deklaracje, ale także czy udzielając odpowiedzi ludzie wahają się, czy są jej pewni. Jeśli wskaźnik pewności jest niski, oznacza to, że poglądy nie są jeszcze dobrze ukształtowane i jest mniejsza szansa, że przełożą się na działania, np. przestrzeganie restrykcji związanych z pandemią. Nasza cierpliwość jest coraz mniejsza. Spada liczba tych, którzy obawiają się o własne zdrowie. Teraz jest ich już tylko 46 proc. (spadek o 8 pkt proc.). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

