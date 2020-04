Gowin dogada się z opozycją? Polityk PO: jest zdeterminowany. – Kropla drąży skałę – słyszymy od polityka z kierownictwa PO po spotkaniu Jarosława Gowina z Borysem Budką. Jednak część polityków największej partii opozycyjnej nie jest pewna, czy szef Porozumienia działa w pojedynkę, czy realizuje plan Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dochodzą wzajemne oskarżenia w obozie samej opozycji. Choć światełko w tunelu jest. „I don’t like Mondays” (nie lubię poniedziałków) – napisał kiedyś na Twitterze Jarosław Gowin, zamieszczając link do słynnego przeboju irlandzkiej grupy The Boomtown Rats. Działo się to bardzo dawno temu, czyli w końcówce jego burzliwego romansu z Platformą Obywatelską. Gowin był wtedy jeszcze ministrem sprawiedliwości. Z naciskiem na słowo „jeszcze”. Na przełomie wiosny i zimy 2013 r. jego relacja z Donaldem Tuskiem weszła w fazę ciągłych napięć i nieporozumień. Gowin co i rusz musiał się meldować w Kancelarii Premiera i tłumaczyć się z kolejnych słów oraz decyzji. Działo się to najczęściej właśnie poniedziałek. W ten sam dzień tygodnia (29 kwietnia 2013 r.) Tusk w końcu pognał go z rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

